ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası - Son Dakika

ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası

7 saat önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖSYM eski Başkanı Demir ve yardımcısı Pekşen'e FETÖ davası, System.String[]

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Demir ve Pekşen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan Ali Demir hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bir davanın görüldüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı bildirildi.


Ali Demir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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