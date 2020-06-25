ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması - Son Dakika

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması Üniversite sınavında en büyük görev ailelerin Eskişehir'de ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi 'ne 25 bin 354 kişi girecek ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr.

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması

5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Üniversite sınavında en büyük görev ailelerin

Eskişehir'de ilk oturumdaki Temel Yeterlilik Testi 'ne 25 bin 354 kişi girecek

ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal;

"Amacımız öğrencilerimizin sağlığı ve onların sağlıklı, huzurlu bir zihinle sınava girmelerini temin etmek"

ESKİŞEHİR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, önümüzdeki hafta sonu tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılacak ve yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için alınan önlemleri tek tek anlatıldı.

YKS sınavı için sayılı günler kala öğrenciler, hayalini kurdukları üniversitelere girmek için 27-28 Haziran'da sınav salonlarında ter dökecek. Türkiye'nin her şehrinde aynı saatte başlayacak olan sınavlar, 3 oturumdan oluşacak. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi'ne girecek olan adaylar, daha sonra tercihlerine göre Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ne girecek. Adayların istedikleri üniversiteleri ve bölümleri kazanmaları için büyük önem taşıyan bu sınavlar, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, geniş kapsamlı önlemler altında yapılacak. Dezenfekte edilmiş ortamlarda, sosyal mesafe kurallarına uyarak salonlara girecek adaylara, maske ve dezenfekte edilmiş el temizleme mendili verilecek. Sına anında maske takma zorunlulukları bulunmayan öğrenciler için, son 15 dakika çıkış kuralı ise esnetildi. En güvenli ve rahat şekilde sınavlarını geçirmeleri için ÖSYM tarafından her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülürken, aileler de bu konuyla alakalı büyük görev düşüyor. Sınava girilecek olan binaların önünde yığılma yapılmaması konusunda çok titiz davranılması gerektiğini ifade eden OSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde beklemeleri gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de 25 bin 354 aday ter dökecek

Yapılacak olan YKS'de birinci oturum olan TYT'ye Eskişehir'de 25 bin 354 öğrenci katılacak. Bu öğrencilerden 12 bin 131'i erkek, 12 bin 223'ü kadın adaydan oluşacak. Sınava 126 engelli öğrenci girecekken, 80 binada sınav yapılacak. Bu sınavın ardından ertesi gün yapılacak AYT'de 18 bin 880 öğrenci, YDT'de ise bin 949 öğrenci ter dökecek. Yapılacak olan sınavlarda emniyet görevlileri hariç toplam 5 bin 529 kişi görev yapacak.

"Geçmiş yıllara göre öğrenci sayılarında seyrekleştirme uygulanmıştır"

ÖSYM İl Koordinatörü Kartal, sınavlar ile alakalı gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Öğrencilerin sağlıklarının her şeyin önünde geldiğini aktaran Kartal, "Öncelikle sınava girecek öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gerekli tüm tedbirleri azami ölçüde almaya çalıştık. Öğrencilerimizin sınava girecekleri binaların hem iç hem de dış temizlikleri yapılmakta. Öğrencilerimiz tamamıyla temizlenmiş, dezenfekte edilmiş bir ortamda sınava girecekler. Öğrencilerimiz sosyal mesafeyi korur bir şekilde bina önünde sıra vaziyetinde olacaklar. Daha sonra sosyal mesafeye uygun olarak binaya girerken ellerine dezenfektan sıkılacak, dezenfektan mendil ve bir tane maske verilecek. Öğrencilerimiz sınava girecekleri salona kadar maskeleriyle olacaklar. Sınav yerlerimiz sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Geçmiş yıllara göre öğrenci sayılarında seyrekleştirme uygulanmıştır. Öğrencilerimiz isterlerse sınav süresince maskeli de durabilecekler isterlerse maskelerini çıkarabilecekler ama salonda görevli olan gerek salon başkanı gerekse gözetmenlerimiz maskelerini daima takacaklar. Burada bizim amacımız sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı ve onların sağlıklı, huzurlu bir zihinle sınava girmelerini temin etmek" dedi.

"Sınavın yapıldığı binanın çevresinde yığılma oluşturmasınlar"

Sınav günü ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de açıklamalarına ekleyen ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, "Onlar da büyük bir heyecan içerisinde. O gün evlatlarıyla, çocuklarıyla sınava girecekleri binaya gelecekler. Bu gelişleri sırasında sınavın yapıldığı binanın çevresinde yığılma oluşturmasınlar. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde yayılsınlar ve mümkün mertebede binanın bahçe kapısının uzağında bulunurlarsa daha sağlıklı olabilir. Bu duyarlılığı hem öğrencilerimizin sınava girişleri hem de sınavdan çıktıkları anda uygularlarsa daha sağlıklı bir ortamda sınav neticelenmiş olur" diye konuştu.

Ahmet Kartal, Eskişehir, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:01 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:06 Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
18:45
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖSYM Eskişehir Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kartal'dan 'sınav ve tedbirler' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]