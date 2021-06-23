ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nden 2021 Dgs Sınavı Duyurusu! - Son Dakika

ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nden 2021 Dgs Sınavı Duyurusu!

İlimizde 11 Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanacak olan "2021 DGS (Dikey Geçiş Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 28 Haziran 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov.

İlimizde 11 Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanacak olan "2021 DGS (Dikey Geçiş Sınavı)" sınavı için görev almak isteyen akademik-idari personel, 28 Haziran 2021 tarihi Saat: 10: 00'a kadar ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) (https://gis. osym. gov. tr/Yetki/Giris) veya ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden görev talebinde bulunabileceklerdir. NOT: Tüm görevli atamaları ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. ÖSYM Görevli İşlemleri Mobil Uygulamasına alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. ANDROİD SÜRÜMÜ: https://play. google. com/store/apps/details? id=tr. gov. osym. gis. android İOS SÜRÜMÜ: https://apps. apple. com/us/app/%C3%B6sym-g%C3%B6revli-i-%C5%9Flemleri-sistemi/id1471516072

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