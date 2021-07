ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunun Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) Tedbirleri ile İlgili Basın Duyurusu - Son Dakika

11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (2021 - DGS) ile ilgili ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulunca alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır. 1) 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) genel bilgileri ilişkin bilgiler;

4) Adayların sınavın yapılacağı binalara girebilmeleri için yanlarında; aday şifreleri ile internetten kendilerinin edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve T. C. Nüfus Cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (veya süresi geçerli pasaport/K. K. T. C Kimlik Belgesi/Pembe-Mavi Kart/Geçici Kimlik Belgesi (Fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu)/T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen süresi geçerli Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi/T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Suriye Uyruklular için) )/T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen Uzun Dönem İkamet İzni Belgesi/İnsani İkamet İzni Belgesi (Çin Halk Cumhuriyeti Uyruklu Uygur Türkleri için)) bulundurmaları gerekmektedir. T. C. Nüfus Cüzdanında, T. C. Kimlik Numarası ile fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır. T. C. Nüfus Cüzdanı elle veya daktilo ile sonradan doldurulmuş olmamalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T. C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınava girmek için gerekli belgeler yanında olmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

5) T. C. Nüfus Cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. ) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.

6) 22. 10. 2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereğince düzenlenen kimlik belgeleri; Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Sadece Suriye uyruklular için) ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir. 7) T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından verilen sadece Çin Halk Cumhuriyeti Uyruklu Uygur Türkleri için Uzun Dönem İkamet İzni Belgesi/İnsani İkamet İzni Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.

8) Tüm görevliler (hizmetliler dahil) ile adayları elle ve/veya aynı zamanda ÖSYM tarafından temin edilen ses modu açık olan el dedektörü ile üst kontrollerini/aramalarını yaparak sınav binasına alınacak;

• Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile;

• Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar,

• Her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal ve kağıt para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç) banka/kredi kartı v. b. kartlarla,

• Her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla,

• Yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler. 9) Kimlik tespit işlemleri sosyal mesafeyi koruyarak maskeleri açtırmak suretiyle yapılacaktır.

10) Adaylar ve görevliler kendi maskeleri, yüz siperlikleri, eldivenleri ve yanlarında getirecekleri el dezenfektanı ile de sınav binasına (elle ve/veya el dedektörü ile aranarak) alınabilecektir.

11) Sınav binası girişinde, adayların/görevlilerin sınav binalarına sosyal mesafe kurallına göre sıra oluşturulması, sırası ile ellerine dezenfektan uygulanması, maske ve dezenfektan mendil dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca her bir adaya bir adet maske ve bir adet dezenfektan mendil verilecektir.

12) Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir buçuk saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

13) Adayların sınav binasına alınma işlemi saat 10. 00'a kadar devam edecektir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday, sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınav binasının kapısı girişlere kapatılacaktır.

14) Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav binası bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimseyi alınmayacaktır.

15) Aşağıda açık adresleri verilen İzmit ve Derince Nüfus Müdürlüğü 11 Temmuz 2021 Pazar günü 07. 00 ile 10. 00 saatleri arasında açık olacak olup, Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik Kartı olmayan/ kaybeden adaylar, " 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) Giriş Belgesi" ve güncel bir fotoğrafı ile bu ilçe nüfus müdürlüğüne başvurduğunda "Geçici Kimlik Belgesi" alabilecektir.

16) Sınav Giriş Belgesi yanlarında olmayan adaylar, ilgili belgelerini sınav günlerinde Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi ÖSYM Bürosundan ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat Z13 numaralı odadan alabileceklerdir.

17) Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir.

18) Hiçbir aday salon tutanağında belirtilen süre dolmadan binadan çıkamaz. Bu konuda BSS ile Bina Güvenlik görevlileri gerekli önlemleri alır. Bu süre dolmadan binadan çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınav süresinin salon tutanağında belirtilen zamandan önce salondan çıkmak zorunda olan adaylar salona tekrar geri alınmaz (engelli salonları hariç). Salondan çıkan aday, bir salon görevlisi tarafından Bina Sınav Sorumlusu odasına götürülür ve izin verilen çıkış süresine kadar orada bekletilir. 19) Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi ve pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır. Araçların klakson çalmalarına, araç konvoyları oluşturulmasına ve inşaat-yol çalışması yapılmasına izin verilmeyecek ve bu konuda ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

Tüm adaylara başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulu