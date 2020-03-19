ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi? - Son Dakika Dünya

ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?

6 saat önce

ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?

ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?, System.String[]

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.


Buna göre, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

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Eylül, Ales, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43 

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