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ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?
6 saat önce
ÖSYM koronavirüs salgını nedeniyle hangi sınav tarihlerini erteledi?
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
Buna göre, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:43
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