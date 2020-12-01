ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erteledi - Son Dakika

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erteledi

01.12.2020 16:30
ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erteledi, System.String[]

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları ertelediÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erteledi

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

ANKARA, -


halis aygün, YÖKDİL, Ales, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı sınavları erteledi - Son Dakika


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