ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı - Son Dakika
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ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı

6 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), çağın gerekliliği haline gelen dijital dönüşüme ayak uydurarak 'Mobil Aday İşlemleri Sistemi' (AİS) ve 'Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) erişime açtı.

ÖSYM mobil uygulamaları erişime açıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), çağın gerekliliği haline gelen dijital dönüşüme ayak uydurarak 'Mobil Aday İşlemleri Sistemi' (AİS) ve 'Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) erişime açtı.

ÖSYM, aday işlemleri ve görevli işlemleri sistemini mobil platforma taşıdı. Çağın gerekliliği haline gelen dijital dönüşüm için iki mobil uygulamayı hayata geçiren ÖSYM, Android ve IOS sistemlerinde kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuldu.

Adaylar artık akıllı cihazlarına yükleyecekleri ÖSYM Aday işlemleri mobil uygulaması ile 'ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri kolaylıkla cep telefonları ve tabletlerinden yapabilecek. Sınav görevlilerini de unutmayan ÖSYM, Görevli İşlemleri mobil uygulamasını da aktif hale getirdi. Sınavlarda görevli olan kişiler, ÖSYM Görevli İşlemleri mobil uygulaması ile 'gis.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri yapılabilecek.

BAŞVURU VE TERCİHLER AİS ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

AİS mobil uygulaması üzerinden başvuru ve tercihlerini yapabilecek olan adaylar, bunlara ilişkin güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri gibi sınav sonuçlarını ve yerleştirme sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebilecek. Ayrıca adaylar, ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabilecek. Aynı zamanda şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabilecek.

AÇIKLANAN SINAV SONUÇLARINDAN ANINDA HABERDAR OLUNACAK

AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre adaylar, 2020-YKS dahil, başvuru süreci devam eden sınavlara başvuruları mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Uygulama aracılığıyla adaylar şifre değişikliği, adres ve iletişim, eğitim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemlerini yapabilecekleri gibi, sınav ve yerleştirme takvimi sayesinde takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek.

(Emin Kuvat/İHA)

Dijital Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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