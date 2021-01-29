ÖSYM'nin 2020'de uyguladığı 41 sınava 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı - Son Dakika

ÖSYM'nin 2020'de uyguladığı 41 sınava 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı

29.01.2021 12:57
ÖSYM'nin 2020'de uyguladığı 41 sınava 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) geçen yıl yaptığı 41 sınava, 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) geçen yıl yaptığı 41 sınava, 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından, 2020 yılı sınav verileri paylaşıldı.

Buna göre geçen yıl, ÖSYM'nin sınav takviminde ver alan 41 adet sınav uygulandı. Bunlarda toplam 162 adet test, testlerde toplam 8 bin 77 soru kullanıldı.

Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde ise 1745 akademisyen-öğretmen görev aldı.

Geçen yılki sınavlara toplam 10 milyon 698 bin 552 aday katılırken, sınavlarda 1 milyon 747 bin 620 kişi görev yaptı.

Sınavlar için 46 bin 150 bina sınav sorumlusu, 762 bin 616 salon başkanı, 459 bin 831 gözetmen görevlendirildi. Sınavlarda 31 bin 154 bina kamera görevlisi ile 33 bin 442 engelli salon görevlisi (okuyucu, işaretleyici) yer aldı.

ÖSYM'nin 2020'deki sınavlarında nakil kuryesi olarak 22 bin 64 kişi ve sınav evrakı koruma görevlisi olarak da 3 bin 534 kişi görevlendirildi.

Sınavlarda 3 bin 480 nüfus müdürlüğü, 173 bin 973 emniyet ve 3 bin 642 cezaevi görevlisi ile 1803 cezaevi öğretmeni görev yaptı.

Sınav uygulamalarında 45 bin 831 sınav binası, 753 bin 112 sınav salonu kullanıldı.

En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, 717 bin 712 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu.

12 milyon 682 bin 871 maske kullanıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarında toplam 12 milyon 682 bin 871 maske ve aynı sayıda dezenfektan mendil, 69 bin 371 litre dezenfektan, 3 milyon 484 bin 446 eldiven, 41 bin 670 siperlik ve 29 bin 486 adet tek kullanımlık önlük kullanıldı.

Cezaevi, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖSYM'nin 2020'de uyguladığı 41 sınava 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı - Son Dakika


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