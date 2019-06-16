ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi...
1 saat önce
ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
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