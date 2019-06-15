ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk...
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ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
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