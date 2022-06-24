ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) salon başkanı ve gözetmen olan görevlilere 2022 için belirlenen ücretler yerine geçen yılın ücretlerini yatırdı. Eğitim camiası sosyal medya üzerinden ÖSYM'ye sert tepki gösterdi.

GEÇEN SENENİN ÜCRETLERİ YATIRILDI

Güncellenen sınav görevlisi ücretlerinde salon başkanlarına 327 TL, gözetmenlere ise 317 TL verileceği belirtilmişti. Ancak bugün sınav görevlilerinin hesaplarına geçen yılın ücretlerinin yatırıldığı öğrenildi. Salon başkanları hesaplarında 210 liralık ödemeyi görünce çılgına döndü.

"AKARYAKIT VE YEMEK MASRAFLARINI BİLE KARŞILAMIYOR"

Sosyal medyadan tepki gösteren öğretmenler, söz konusu meblağların akaryakıt ve yemek masraflarını bile karşılamadığını ve aldatıldıklarını vurguladı.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;