ÖSYM: "Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs'a kadar yapılabilecek"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), korona virüs salgını nedeniyle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen YKS ve MSÜ adaylarının 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabileceğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), korona virüs salgını nedeniyle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen YKS ve MSÜ adaylarının 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabileceğini açıkladı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır. Ancak korona virüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 -23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:58 Kaynak: İHA
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