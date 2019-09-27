Son Dakika Haberleri: ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı
Son Dakika Güncel Haber

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara ödeme işlemleri için bugün saat 23.59'a kadar süre tanındığı bildirildi.

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara ödeme işlemleri için bugün saat 23.59'a kadar süre tanındığı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2019-Kaymakamlık) başvuran adayların sınav ücreti ödemelerinin dün sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adaylar, sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında 'e-işlemlerde' yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı, banka kartı ile 27 Eylül (bugün) saat 23.59'a kadar yatırabileceklerdir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:36:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]