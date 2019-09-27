ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı
1 saat önce
ÖSYM İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara süre tanındığı bildirildi.
ÖSYM İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara süre tanındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:06
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