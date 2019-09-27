Son Dakika Haberleri: ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı
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ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı

1 saat önce

ÖSYM İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara süre tanındığı bildirildi.

ÖSYM sınav ücretini yatıramayanlar için süre uzattı, System.String[]

ÖSYM İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara süre tanındığı bildirildi.

İstanbul, Ales, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:06 
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