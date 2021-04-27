ÖSYM sınavları ve ALES ertelendi mi? Cevap İçişleri Bakanlığı genelgesinden geldi - Son Dakika

Akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından tam kapanmaya karar verildi. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında ÖSYM'nin yapacağı sınavların durumu belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olanlar bölümünde ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ertelenmedi. Sınavlara katılacak öğrenciler sınav giriş belgeleri ile birlikte sokağa çıkma çıkma yasağından muaf olacak.

ALES'E GİRECEK ÖĞRENCİLER KISITLAMADAN MUAF

2 Mayıs 2021 pazar günü ALES'e girecek öğrenciler yasaktan muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM'nın yapacağı sınavları ilgilendiren bölüm şöyle:

"ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak."