ÖSYM, sınavların başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini güncelledi - Son Dakika

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlandı.

Buna göre, KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran- 13 Temmuz'da alınacak. 9 Ağustos'ta yapılacak DGS için 9 Haziran-17 Haziran'da başvurular yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları (2020-MSÜ) 7 Temmuz'da; YKS sonuçları 28 Temmuz'da, eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak.

YKS kılavuzu güncellendi

Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Haziran'daki e-YDS tarihlerine güncelleme

ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle haziran ayındaki bazı e-YDS tarihlerinde de güncelleme yaptı.

Buna göre, 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.