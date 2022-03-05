ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak - Son Dakika
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ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak

05.03.2022 14:42
ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav başvurularında zorunlu olan HES kodu uygulamasının kaldırılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden "http://ais.osym.gov.tr" kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, Halis aygün, HES kodu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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