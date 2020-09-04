ÖSYM sorularının çalınmasıyla ilgili davada 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

ÖSYM'nin sınav sorularını FETÖ/PDY mensuplarına verdikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Dönmez, Muhammet Emin Akçelik, tutuksuz sanıklar İbrahim Cem İlman, İbrahim Pektaş ve avukatları katıldı. ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularının soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere 'sır cihazı' adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada bilgisayara kurulan 'ProNMS' ve 'Lumension' adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydederek, FETÖ/PDY mensuplarına vermekle suçlanan sanıklar, savunmalarını yaptı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ÖSYM'de örgüt mensubu personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili hakkında delil bulunmadığı belirtilen Dönmez, 'Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' ve 'ÖSYM Kanununa muhalefet' suçlarından beraat etti. ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl 6 ay ceza aldı. 'ProNMS' ve 'Lumension' adlı programlar aracılığıyla soruların SIR cihazına aktarılması sırasında bir kopyasını alıp, örgüte sızdırılmasını sağladığı tespit edilen Akçelik'e, 'Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' ve 'ÖSYM Kanununa muhalefet' suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, kararla birlikte her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Mahkeme, eski ÖSYM çalışanı tutuksuz sanıklar İbrahim Cem İlman'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 4 ay, İbrahim Pektaş'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer suçlamalardan beraat eden iki sanığa kararla birlikte yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulandı.