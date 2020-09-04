ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan...
ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının "Sır Cihazı"na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan FETÖ üyeleri tarafından kopyalanmasına ilişkin 4 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 4 sanığın 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. - ANKARA
Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:58 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sorularının 'Sır Cihazı'na aktarılması sırasında ÖSYM'de çalışan... - Son Dakika
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