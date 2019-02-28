Son Dakika Haberleri: ÖSYM Tarafından İlk Kez Düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme...

ÖSYM Tarafından İlk Kez Düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme...

32 dakika önce

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

ÖSYM Tarafından İlk Kez Düzenlenecek
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: AA

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