ÖSYM Tarafından İlk Kez Düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme...
32 dakika önce
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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