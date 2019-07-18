ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5...
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ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığı bildirildi.
ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığı bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:39 Kaynak: AA
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