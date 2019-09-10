Son Dakika Haberleri: ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği
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ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

ÖSYM ve HAVELSAN arasında iş birliği, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile HAVELSAN arasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında uygulanmak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 
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