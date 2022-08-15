YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte detaylar

Üniversiteler, her yıl milyonlarca gencin hayalini süslüyor. 2017 yılında üniversite sınavları için ÖSYM tarafından isim değişikliğine gidildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturuma sahip olan YKS, bu yıl da Haziran ayında düzenlendi. ÖSYM, YKS 2022 tercih sonuçlarını açıkladı. YKS tercih sonucu sorgulama adımlarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

YKS tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YÖK, elektronik üniversite kayıtlarının ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında olacağını duyurdu.

YKS ilk oturuma giren aday sayısı 3.243.425, ikinci otuma giren aday sayısı ise 2.056.512 olarak açıklandı. ÖSYM resmi web sitesinde, "Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." ifadeleri yer alıyor.

2022 YKS sonuçları açıklandı!

YKS tercih sonucunuzu öğrenmek için;

Buraya tıklayarak ÖSYM sonuç sorgulama adresine gidin.

Karşınıza çıkan sayfada vatandaşlık numaranız ve daha önceden belirlediğiniz ÖSYM parolanız ile giriş yaparak tercih sonuçlarına erişebilirsiniz.

Üniversiteye kayıt için istenen belgeler ise şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Adayın ikametgahıyla ilgili beyanı

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı

Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Adayların hazırlaması gereken evraklar, üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. YKS 2022'de üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların güncel bilgileri üniversitelerinden almalarını tavsiye ediyoruz.

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