ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için "son gün" uyarısı yaptı - Son Dakika

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için "son gün" uyarısı yaptı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
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