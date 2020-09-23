ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için "son gün" uyarısı yaptı - Son Dakika

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için "son gün" uyarısı yaptı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ek yerleştirme 2018, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı - Son Dakika

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