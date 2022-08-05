Görevden Alınan ÖSYM Başkanı Aygün, CHP'li Karabat'a Güvenlik Önlemlerini Sekiz Ay Önce Açıklamış

ÖSYM'nin görevden alınan Başkanı Halis Aygün'ün, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın soru önergesine sekiz ay önce verdiği yanıtta; sınavları hazırlayan personeli en az 420 TIR'ın park edebileceği bir alanda 40 gün izole ettiklerini açıkladığı ortaya çıktı. CHP'li Karabat, Aygün'ün bu yanıtını hatırlatarak, "Ne kadar güvenlik alırsanız alın, iktidarın niyeti bozuk. Bu iş iktidarın kendisi tarafından bağımsız şekilde yapılacak iş değildir… Görüyoruz ki FETÖ gitmiş, FETÖ'nün anlayışı iktidarda ve uygulamalarına devam ediyor" dedi.

2022 KPSS sorularından bazıların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavının aynısı olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Olay güvenlik açığını gündeme getirirken, olayın ortaya çıkmasından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Milletvekili Özgür Karabat'ın soru önergesine 5 Ocak 2022 tarihinde verdiği yanıtta güvenlik önlemlerinden bahsettiği ortaya çıktı. Karabat'ın sınavların ihalesinin neden tek bir firmaya verildiğine ilişkin sorusuna yanıt veren Aygün, ihalelerin herkese açık olduğunu bildirerek, sınavlar için güvenlik önlemlerini şöyle açıkladı:

"Aday kitlesi en büyük sınav olan YKS, sınav evrakı, asgari 40 gün dış dünya ile tamamen izole edilmiş bir ortamda (Kapalı Dönem) basılıyor. Kapalı dönemde uzman personel, yüklenici teknik personeli, sağlık personeli ve yardımcı personel olmak üzere 200'ün üzerinde personel çalışıyor. Diğer sınavlarla birlikte kapalı dönem süreci, yılda yaklaşık 320 gün ve 1700 görevli ile gerçekleşiyor.

Sınav güvenliğini teminen baskı tesisinin en üst düzey güvenlik tedbirleri sağlanmış bir tesis olma zorunluluğu bulunmakla beraber aynı zamanda en az 420 TIR veya kamyonun yüklenmesine imkan sağlayacak park alanı olan, asgari 40 gün boyunca dış dünyadan izole olarak çalışan personelin konaklama ihtiyacını giderebilecek nitelikte bir tesis olma koşulunu da sağlaması gerekiyor. Sınavlara yönelik hizmet alım ihalesi, rekabete imkan sağlayacak şekilde açık ihale usulü ile gerçekleştirilmekle birlikte, ihale duyuruları ÖSYM internet sitesinden yayımlanmak suretiyle bütün firmaların haberdar olması sağlanarak gerekli şeffaflık sağlanıyor."

"İKTİDARIN NİYETİ BOZUK"

CHP'li Karabat, Aygün'ün önerge yanıtının üzerinden geçen 8 ayın ardından KPSS skandalının ortaya çıktığına dikkat çekerek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bu kadar güvenlik önlemi maddi olarak ortada duruyorken nasıl oluyor da bir dershane sorulardan haberdar oluyor. Ne kadar güvenlik alırsanız alın, iktidarın niyeti bozuk. Bu iş iktidarın kendisi tarafından bağımsız şekilde yapılacak iş değildir. Halis Aygün'ün görevden alınmasıyla bitecek bir iş değildir. Halis Aygün'ün kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılmalıdır. Sorumlular hesap vermelidir. Bir soruşturma başladığını biliyoruz ama soruşturmanın soruştur-MA diye bitmemesini umuyoruz. Görüyoruz ki FETÖ gitmiş, FETÖ'nün anlayışı iktidarda ve uygulamalarına devam ediyor. İşte bu anlayışların hepsini değiştireceğiz."