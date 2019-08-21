Son Dakika Haberleri: Ot balyalarını çelik halatla köye taşıyorlar
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Ot balyalarını çelik halatla köye taşıyorlar

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları köye taşımak için yeni yöntem geliştirdi.

Ot balyalarını çelik halatla köye taşıyorlar, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları köye taşımak için yeni yöntem geliştirdi. İnişi zorlu tepeden köy yakınına 1200 metrelik çelik halat döşeyen köylüler, ot balyalarını, bağladıkları kancalarla köye kolayca indirebiliyor.
Yüksekova merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayanlar, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otların kolay taşınabilmesi için bugüne kadar kış aylarını bekledi. Köylüler, şimdi ise ilginç ve kolay yöntem geliştirdi. Otları inişi zorlu; ancak köye en yakın olan tepenin zirvesinde biriktiren köylüler, işlerini kışa bırakmamak için zirveden köy yakınına kadar çelik halat döşedi. Kancalara asılı ot balyaları, buradan da çelik halata bağlanarak, köyün içine kadar taşınabiliyor.
Köylülerden Peruz Beşer, ot taşıma işleminin artık kendileri için zevkli hale geldiğini belirterek, "Yazın otları biçip, biriktiriyorduk sonra da taşıması kolay olsun, diye kış aylarını bekliyorduk ve 3 kilometrelik yolda kızakların kontrolünü sağlamak için yoğun çaba sarf ediyorduk. Artık hem bu zorluktan hem de kış aylarını beklemekten kurtulduk. Artık 4 kişiyle günde 1000 bağ köye kadar indiriyoruz" dedi.


Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
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