Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta meydana geldi. Belediye çalışanı Fuat Kocabıyık, yol kenarındaki otları biçerken yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Kocabıyık'ın mesai arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kocabıyık'a ilk müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi 'ne götürülen işçi tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ot biçerken yüksekten düşen belediye işçisi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.