Ot biçerken yüksekten düşen belediye işçisi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ot biçen belediye işçisi Fuat Kocabıyık (39), yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta meydana geldi. Belediye çalışanı Fuat Kocabıyık, yol kenarındaki otları biçerken yaklaşık 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Kocabıyık'ın mesai arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kocabıyık'a ilk müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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