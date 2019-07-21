Son Dakika Haberleri: Ot biçme makinesinden fırlayan parça can aldı
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Ot biçme makinesinden fırlayan parça can aldı

1 saat önce

Çankırı'nın Saçak beldesinde traktörün arkasındaki ot biçme makinesinden fırlayan parçanın çarptığı kişi öldü.

Ot biçme makinesinden fırlayan parça can aldı, System.String[]
Çankırı'nın Saçak beldesinde traktörün arkasındaki ot biçme makinesinden fırlayan parçanın çarptığı kişi öldü.
Güzelyurt Mahallesi'nde İsmail O. tarlasındaki otları biçtiği sırada, makinesinden fırlayan parça tarlada bulunan Ramazan Kavuşduk'a isabet ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Kavuşduk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ot biçme makinesini kullanan İsmail O, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Güzelyurt Mahallesi, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:16 Kaynak: AA
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