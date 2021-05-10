Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor - Son Dakika

Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor

10.05.2021 10:55
Ot bitmeyen tarlalarda şimdi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde üstünde ot bile bitmeyen kıraç arazilerde şimdi çilek yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde üstünde ot bile bitmeyen kıraç arazilerde şimdi çilek yetiştiriliyor.

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi ile aynı ada sahip olan baraj gölünün etrafını çevreleyen kıraç tarlaların çehresi son 5 yıldaki çilek tarlaları ile doldu. Önceden ot bitmeyen arazilerde; hormonsuz, kokusu, rengi, büyüklüğüyle özel çilek yetiştirilen arazi miktarı her geçen yıl arttı. İlk etapta devlet desteği ile başlayan 'yediveren' cinsi çilek üretimi, bölge insanının en büyük geçim kaynaklarından biri oldu.

2017 yılında aldığı genç çiftçi desteği ile çilek üretimine başlayan Murat Seyfi, alternatif ürün kapsamında bölgedeki çilek tarlalarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Kendisinin, 6 dönümle başladığı çilek yetiştiriciliğinde 35 dönüme ulaştığını belirten Seyfi, "Bölgemizde şuanda 200 dönümden fazla arazide üretim yapılıyor. Dekara 2-2,5 ton rekolte elde ediyoruz. Yani yılda 500 tondan fazla çilek üretiliyor. Ekinözü, bu anlamda çilek üreticiliğinde bir merkez haline geldi" dedi.

Çileğin bölgedeki toprak yapısı ve iklime çok iyi uyum sağladığını ifade eden Murat Seyfi, "5 yıl önce başladığımız çilek yetiştiriciliğinde çok iyi bir noktaya geldik. 6 dönümlük arazide devletten aldığımız destekle bu işe girdik. İlk başlarda nasıl yetiştirilir, kime satarız endişesini taşıyorduk. Ama çok çükür, şuanda sadece bölgeye değil diğer illere de ürünlerimizi satıyoruz. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Vatandaşlar, tarlaya kadar gelerek çilek alıyor. Pazar alanımızın artmasında yetiştirdiğimiz organik çileklerin rengi, tadı, kokusu ve lezzetinin de etkisi büyük oldu. Bu ayın ortalarından itibaren hasada başlayacağız. Ekim ayına kadar da inşallah üretimimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Çilek üretiminde elde ettiği başarılı sonuçla yöredeki diğer üreticilere de örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Seyfi, şunları kaydetti:

"Bölgemizde çilek ekim alanı genişliyor. Bizim üretimimiz diğer vatandaşlarımıza da örnek oldu. Çilek bizim olduğu kadar komşularımızın da önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Son 2 yıldır da çilek fidesi üretimine başladık. Hem kendi ihtiyacımızı hem de çilek üretimi yapmak isteyen vatandaşların talebini karşılamak için fide yetiştiriciliği yapıyoruz. Çilek, bölgemizin kaderini değiştirdi diyebiliriz. Hem üretici açısından hem de bölge halkı açısından gelir kapısı oldu. Çilek toplamak zahmetli ve ekip gerektiren bir iş. Mahallemizden ya da çevre mahallelerden kadınlar da çilek toplayarak ev ekonomilerine katkı sunuyor." - KAHRAMANMARAŞ

Ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
Ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
Ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
Ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor

Kahramanmaraş, Ekinözü, kandil, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ot bitmeyen tarlalarda şimdi 'çilek' yetiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi

Son Dakika Haberleri
12:37 ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı! ''Ölüm'' notu bırakıp kaybolmuştu, cansız bedeni su kanalından çıktı!         
12:37
Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası         
12:23
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi         
11:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı         
11:14
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement