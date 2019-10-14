Son Dakika Haberleri: Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı
Son Dakika 3. Sayfa Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı

Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı

44 dakika önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, bahçe evinde otları yakarak temizlemek isteyen 73 yaşındaki adam, söndürmek istediği yangında kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak can verdi.

Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı, System.String[]

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, bahçe evinde otları yakarak temizlemek isteyen 73 yaşındaki adam, söndürmek istediği yangında kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak can verdi.


Olay, önceki gün Gelendost ilçesine bağlı Avşar köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 73 yaşındaki Yaşar Küçükbozbey bahçe evinde otları temizlemek için bir araya toplayarak ateşe verdi. Kuru otları tutuşturan alevler bir anda etrafa yayılarak, erik bahçesine sıçradı.


Bu sırada ateşi söndürmek isteyen Yaşar Küçükbozbey, elbiselerine sıçrayan alevlerin etrafını sarmasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın vücudunun büyük bölümünün yandığı belirtildi.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından yanan adamın cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti.


Yapılan yüzeysel otopsi sonucunda cenaze dün yakınlarına teslim edildikten sonra Avşar köyünde toprağa verildi. - ISPARTA

Gelendost, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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