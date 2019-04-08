Son Dakika Haberleri: Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı

Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı

1 saat önce

Diyarbakır'da ot toplamak için dere yatağına inen 6 kadından 3'ü, yoğun yağış sonrası suların yükselmesi ile mahsur kaldı.

Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı, System.String[]
Diyarbakır'da ot toplamak için dere yatağına inen 6 kadından 3'ü, yoğun yağış sonrası suların yükselmesi ile mahsur kaldı. Kadınları kurtarmak için olay yerine giden çabanın da mahsur kaldığı olayda vatandaşları köylüler kurtardı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yeşilalan köyünde yaşandı. Köyde yaşayan 6 kadın ot toplamak için dere yatağına indi. Aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile dere yatağındaki sular yükseldi. Bu sırada 6 kadından 3'ü sulardan kurtulmayı başarırken geri kalan 3'ü de ağaçlara tutunarak akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu. Sulardan kurtulan kadınlar, çevrede bulunan çobana durumu anlatarak yardım istedi. Olay yerine gelen çoban da, kadınları kurtarmak isterken mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil servis, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 4 kişi, ekipler gelmeden köylüler tarafından ip atılarak kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:16 Kaynak: İHA

Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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