Son Dakika Haberleri: Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı

Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı

45 dakika önce

Ot toplamak isteyen kadınlar dere yatağında mahsur kaldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da ot toplamak için dere yatağına inen 6 kadından 3'ü, yoğun yağış sonrası suların yükselmesi ile mahsur kaldı.

Ot toplamak isteyen kadınlar dere yatağında mahsur kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ot toplamak için dere yatağına inen 6 kadından 3'ü, yoğun yağış sonrası suların yükselmesi ile mahsur kaldı. Kadınları kurtarmak için olay yerine giden çabanın da mahsur kaldığı olayda vatandaşları köylüler kurtardı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yeşilalan köyünde yaşandı. Köyde yaşayan 6 kadın ot toplamak için dere yatağına indi. Aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile dere yatağındaki sular yükseldi. Bu sırada 6 kadından 3'ü sulardan kurtulmayı başarırken geri kalan 3'ü de ağaçlara tutunarak akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu. Sulardan kurtulan kadınlar, çevrede bulunan çobana durumu anlatarak yardım istedi. Olay yerine gelen çoban da, kadınları kurtarmak isterken mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil servis, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 4 kişi, ekipler gelmeden köylüler tarafından ip atılarak kurtarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:41 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:26:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ot Toplamak İsteyen Kadınlar Dere Yatağında Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]