Son Dakika Haberleri: Ot Toplamaya Giden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ot Toplamaya Giden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

13 dakika önce

Karaman'da ot toplamaya gittiği öğrenilen yaşlı bir adam motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde bulundu.

Ot Toplamaya Giden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karaman'da ot toplamaya gittiği öğrenilen yaşlı bir adam motosikletinin yanında hareketsiz bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yolda yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Kürtderesi köy yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 FK 335 plakalı motosikletiyle araziye ot toplamaya gittiği öğrenilen Hasan Hüseyin Özalp (64), bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı, motosikletinin yanında yerde yatar vaziyette gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam yolda hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, yaşlı adamın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

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