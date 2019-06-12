Son Dakika Haberleri: Ot toplarken kayalıktan düşen kişi öldü
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Ot toplarken kayalıktan düşen kişi öldü

3 saat önce

Hakkari'de ot toplamak için çıktığı dağda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.

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Hakkari'de ot toplamak için çıktığı dağda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ot toplamak için yakınlarıyla Ağaçdibi köyü kırsalındaki dağlık alana giden Hacı Taş (54), ot topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıktan düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cesedi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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