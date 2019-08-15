Son Dakika Haberleri: Ot yangını eve sıçradı, evde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı
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Ot yangını eve sıçradı, evde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı

1 saat önce

Ot yangını eve sıçradı, evde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı Kahramanmaraş'ta kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın bir evi kül ettiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.

Ot yangını eve sıçradı, evde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın bir evi kül etti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçpınar Mahallesinde Ömer Kuş ile eşi Selver Kuş, halası Sevim Kuş ve 3 çocuğunun birlikte yaşadığı tek katlı evde öğle saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları hemen eve koştu. Yangın esnasında evde bulunan ve bakıma muhtaç olan Sevim Kuş, komşuları tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırsal alanda bulunan evi kısa sürede kontrol atına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, ev kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş, Çağlayancerit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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