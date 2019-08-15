Son Dakika Haberleri: Ot yangını evi yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ot yangını evi yaktı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla tek katlı evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçpınar Mahallesinde Ömer Kuş ile eşi Selver Kuş, halası Sevim Kuş ve 3 çocuğunun

birlikte yaşadığı tek katlı evde öğle saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları hemen eve koştu. Yangın esnasında evde bulunan ve bakıma muhtaç olan Sevim Kuş, komşuları tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırsal alanda bulunan evi kısa sürede kontrol atına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, ev kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
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