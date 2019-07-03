Ot yangını korkuttu
1 saat önce
Sivas'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
'ta yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgileri göre, ot yangını saat 18.00 sıralarında Pulur Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle otlar alev almaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında bir güvercin kümesi de zarar gördü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - SİVAS
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