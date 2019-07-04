Son Dakika Haberleri: Ot yangını korkuttu
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Ot yangını korkuttu

1 saat önce

Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

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Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa
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