Son Dakika Haberleri: Ot yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ot yangını korkuttu

56 dakika önce

Sivas'ta boş bir arazide meydana gelen ot yangını vatandaşları korkuttu.

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Sivas'ta boş bir arazide meydana gelen ot yangını vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre ot yangını saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Kaleardı Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını metruk binalara sıçramadan söndürdü. Söndürülen yangın vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. - SİVAS
Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
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