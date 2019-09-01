Ot yangını korkuttu
1 saat önce
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Buldan ilçesi Akçeşme Mevkiinde meydana geldi. Kuru otların tutuştuğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Evlerin arasında olması sebebiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ
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