Son Dakika Haberleri: Ot yangını korkuttu
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Ot yangını korkuttu

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Buldan ilçesi Akçeşme Mevkiinde meydana geldi. Kuru otların tutuştuğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Evlerin arasında olması sebebiyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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