Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı
1 saat önce
Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.
Edinilen bilgileri göre ot yangını saat 18.00 sıralarında Aydoğan
mahallesi 39-5 sokakta meydana geldi. Boş bir arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - SİVAS
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