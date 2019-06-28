Son Dakika Haberleri: Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı
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Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı

1 saat önce

Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.

Ot yangını mahalleyi duman içinde bıraktı, System.String[]
Sivas'ta sokak arasında çıkan ot yangını mahalleliyi korkuttu.

Edinilen bilgileri göre ot yangını saat 18.00 sıralarında Aydoğan mahallesi 39-5 sokakta meydana geldi. Boş bir arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Duman içinde kalan mahalle sakinleri yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
İtfaiye, Aydoğan, Sivas, 3. Sayfa
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