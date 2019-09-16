Son Dakika Haberleri: Ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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Ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

40 dakika önce

Adıyaman'da, paniğe neden olan otluk yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Adıyaman'da, paniğe neden olan otluk yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alanının hemen alt kısımlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı otluk yangını meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Karadağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:28 Kaynak: İHA
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