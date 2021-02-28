Ot yangını zeytin ağaçlarına da zarar verdi - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını korkuya neden olurken, yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Yangın, Kocacami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocacami Mahallesi Ayran mevkiinde otluk alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında bazı zeytin ağaçları da zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR