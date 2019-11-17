Son Dakika Haberleri: Ot yangınında kundaklama şüphesi
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Ot yangınında kundaklama şüphesi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Ot yangınında kundaklama şüphesi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ulaş ilçesi Kovalı köyünde yakılarak otluk alana bırakılan bir lastik kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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