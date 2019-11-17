Ot yangınında kundaklama şüphesi
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ulaş ilçesi Kovalı köyünde yakılarak otluk alana bırakılan bir lastik kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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