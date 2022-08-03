ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi üzerinden 2018'de 150 bin 611, 2019'da 295 bin 704, 2020'de 3 bin 128, 2021'de 3 bin 100, 2022 yılının ilk yarısında ise 1503 araç için kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlendi

Ömrünü tamamlamış araçlar 73 ilde 215 noktada sahiplerinden teslim alınıyor, lisanslı tesislerde arındırma ve söküm işlemlerinin ardından ekonomiye geri kazandırılıyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Kara sınır kapılarındaki ticari araç trafiği Kovid-19 öncesi döneme yaklaşıyor

Türkiye'nin kara sınır kapılarından ocak-haziran döneminde 4 milyon 178 bin 502 araç geçerken, ticari araç sayısı yaklaşık 2 milyon 366 bin oldu

Kovid-19 öncesinde 2019'da bu kapılardan geçen toplam araç sayısı 7,6 milyon, ticari araç sayısı 3,6 milyon iken, 2020 yılında yaşanan düşüşün ardından geçen yıl kapılardan geçen toplam araç sayısı 6,9 milyona, ticari araç ayısı ise 4,2 milyona çıktı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- GRAFİKLİ - TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

Nitelikli ve yatay mimariyi esas alarak yapılan konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına devam ediyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

4- Güçlenen zırhlıların Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başlıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki DAF kuleli ZMA araçlar, Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyon Projesi kapsamında modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılarak kışlaya dönecek

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, vurucu gücü, beka kabiliyeti ciddi biçimde artırılacak çok sayıda aracın bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunulacağını bildirdi

(Göksel Yıldırım/Ankara)

4- Polonyalı Bakandan AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemelerin askıya alınması önerisi

İklim ve Çevre Bakanı Moskwa:

"AB'de kömür kullanımını engelleyen düzenlemeler en azından bir süreliğine derhal askıya alınmalı. Kış ayları yaklaşırken gaz piyasasındaki zor durum da dikkate alınarak nükleer santraller kapatılmamalı"

(Murat Temizer/ Ankara)

5- Dünya ekonomisi için yeni tehlike çanları ABD-Çin gerilimiyle çalıyor

Dünyanın en önemli çip üreticileri arasında yer alan Tayvan ile en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin üçgeninde devreye alınabilecek olası yaptırımların, halihazırda salgın ve Rusya- Ukrayna savaşından yorgun düşen küresel ekonomi için telafisi zor sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor

Stratejist Özgür Hatipoğlu:

"Tayvan, ABD'nin Endo-Pasifik bölgesindeki en önemli ticari ortaklarından birisi olmuş ve böylece dünyanın en büyük yarı iletkenler üreticisi konumuna gelmiştir. İşin bir ucu yine ekonomiye, paraya diğer ucu da artık devletler arası güç çekişmesinde kendini ispatlamaya dayanmış durumda"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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