OTAM, TOSB'da yeni test merkezini açıyor - Son Dakika

OTAM, TOSB'da yeni test merkezini açıyor

12.04.2021 10:33
OTAM, TOSB'da yeni test merkezini açıyor, System.String[]

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), yeni test şubesini Kocaeli'nde bulunan Otomotiv Tedarik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) hizmete açıyor.

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), yeni test şubesini Kocaeli'nde bulunan Otomotiv Tedarik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) hizmete açıyor.

OTAM açıklamasına göre, 2021 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan yeni şube ile otomotiv sektörü dışında savunma sanayi, havacılık ve beyaz eşya sektörüne de hizmet verilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, sektöre her zaman yetkin ve hızlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda, yeni açacağımız OTAM TOSB şubemize 2021 yılı içerisinde, kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz 5 milyon TL değerinde cihaz ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Otomotiv Parça Test Merkezi olarak hizmet verecek şubemizi başlangıçta 1.000 metrekare kapalı bir alana kuruyoruz. Nisan ayı itibarıyla şube kurulum çalışmaları başladı. Yıl içerisinde cihazlarımızın gelmesiyle yeni şubemiz hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

"Otomotiv parça testleri ve doğrulama hizmetleri verilecek"

OTAM TOSB şubesinde otomotiv parçalarının test ve doğrulama hizmetleriyle çevresel testler başta olmak üzere, titreşim, şok, dayanım ömür gibi testler yapılacağını bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Örneğin, eksi 70 derece ile artı 150 derece arasında çeşitli boyutlarda otomotiv parçalarının nasıl tepki verdiğini, 70 kilonewtona kadar güç uygulandığında parçamızın yaşam döngüsünü teknik olarak raporlayacağız. Test cihazlarımızla, tek ya da birden fazla çevre koşullarını aynı anda gerçeğe uygun olarak uygulayacağız. Sıcaklık, nem, yükseklik, güneş ısısı, ısıl döngü gibi koşulları, bilgisayar destekli veri kontrol ve toplama sistemiyle takip edilip raporlanacak. Titreşim ve şok testleri, kombine testler, sıcaklık, yükseklik, nem ve ısı döngüsü testlerini gerçekleştireceğiz."

Dışa bağımlılık azalacak, maddi tasarruf sağlanacak

Özcan, OTAM ekibinin, gelişen hizmet ağı ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde Türkiye'nin ve otomotiv endüstrisinin kazanımlar sağlayacağını belirterek, büyüyen hizmet ağıyla birlikte otomotiv parça testlerinde de dışa bağımlılığının azaltabileceğini ve Parça Test Merkezi'nin otomotiv sektörüne olduğu gibi, savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya gibi sektörlere de hizmet vereceğini dile getirdi.

OTAM'ın 100'den fazla iş ortağının bulunduğunu da ifade eden Ekrem Özcan, "OTAM'ın 2003te kurulmasını sağlayan, sektörümüzün çatı kuruluşları TAYSAD, OSD, OİB'e ve değerli iş ortaklarımız başta Ford Otosan, Oyak Renault olmak üzere, BMC Power, Tümosan, AVL, FEV, Alkor, Birinci, Cavo, Ditaş, Optival, GCS, Farplas ve diğer 100'e yakın iş ortağımıza teşekkürlerimizi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Havacılık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OTAM, TOSB'da yeni test merkezini açıyor - Son Dakika


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