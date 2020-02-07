Otçu: "Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otçu: 'Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz' - Son Dakika

Otçu: "Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

6 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, "Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini çözümü konusunda yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Otçu:

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, "Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini çözümü konusunda yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Halk Günü" toplantıları devam ediyor. Kaymakam Otçu, ilk toplantılara 30-40 vatandaş gelirken, şu anda 100'ü aşkın kişinin geldiğini belirterek, "16'ncı Halk Günü toplantımıza 109'u sosyal yardım, 8'i işsizlik,1'i emniyet ve 1'i milli eğitimle alakalı talep ve şikayetler dile getirildi. Bütün vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini çözümü konusunda yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunları ilgili kurumlara ileterek çözüm gerçekleştiriyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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