Öte gezegen K2-18b'de yaşam için elverişli koşulların var olabileceği tespit edildi - Son Dakika
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Öte gezegen K2-18b'de yaşam için elverişli koşulların var olabileceği tespit edildi

6 saat önce

Kütlesi Dünya'nın sekiz katı büyüklüğünde bir öte gezegenin yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceği bildirildi.

Öte gezegen K2-18b'de yaşam için elverişli koşulların var olabileceği tespit edildi, System.String[]

Kütlesi Dünya'nın sekiz katı büyüklüğünde bir öte gezegenin yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceği bildirildi.

Sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Dünya'ya 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18b'nin kütlesi, yarıçapı ve atmosferi hakkındaki veriler incelendi.

Cambridge Üniversitesinden gök bilimciler, yıldızına yaşam için elverişli mesafede bulunan K2-18b'nin, hidrojen zengini atmosferinin altında suyun sıvı halde bulunuyor olabileceği sonucuna vardı.

K2-18b'nin atmosferinde hidrojen miktarının çok yoğun olmadığı, metan ve amonyak gibi diğer kimyasal seviyelerinin de beklenenden daha düşük olduğu tespit edildi.

İki ayrı ekip, 2019'da, öte gezegenin atmosferinde su buharı saptadıklarını açıklamıştı.

Bazı bilim insanları ise K2-18b'nin, boyutundan ötürü Dünya'nın büyük versiyonundan çok Neptün'ün küçük bir örneği olacağı görüşünü savunuyor.

Cambridge, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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