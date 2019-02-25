Oted Manavgat Şubesi Şubat Ayı Eğitimini Barut Acanthus & Cennet Hotel'de Yaptı

Otel Temizlik Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (OTED) Manavgat Şubesi Şubat Ayı Etkinliğini, Barut Acanthus & Cennet Hotel Ev Sahipliğinde Gerçekleştirdi. Sektör KimyaSponsorluğunda Gerçekleştirilen Eğitim Seminerinde Sektör Kimya Satış Koordinatörü İlker AKIN,DerinBilgi ve Tecrübelerini Katılımcılarla Paylaştı.

Toplantının Açılış Konuşmasını Yapan OTED Manavgat Şube Başkanı Sibel Cingöz, 13 Haziran 2014 Tarihinden İtibaren Her Ay Düzenli Olarak Bölgede Bulunan Otellerde Sponsorlar Aracılığı İle Aylık Eğitimler Vermeye Çalıştıklarını Belirterek, Amaçlarının Yenilikleri ve Mesleki Bilgileri Meslektaşlarına Aktarmak Olduğunu Ayrıca Önümüzdeki Günlerde Akademi Kurmak İçin Kurumsal Bir Firma İle İşbirliğinde Olduklarını Söyledi.

Sektör Kimya Satış Koordinatörü İlker AKIN İse Yaptığı Konuşmada, Firma Hakkında Bilgiler Verdikten Sonra,Konaklama İşletmelerinde Housekeeping,Mutfak ve Çamaşırhanelerde Kimyasal Maliyetinin Öneminden Bahsederek Maliyetin Nasıl Düşük Tutulmasını Gerektiğini Anlatarak Karşılıklı Soru-Cevap ŞeklindeNeşeli ve Zevkli Bir Eğitim Oldu.İlker AKIN Ayrıca Firma Sahibi Yusuf BODUR'un Selamlarını İleterek Oted Manavgat Şubesi'nin Maddi Manevi Her Zaman Yanlarında Olduklarını Söyledi.

Gecenin Sonunda Barut Acanthus & Cennet Hotel Genel Müdürü Halil Özcan, Otel Housekeeper'ı Hacer BAL ve Sektör Kimya Satış Koordinatörü İlker AKIN'a Oted Manavgat Şube Başkanı Sibel CİNGÖZTarafından Çiçek Takdim Edilerek Teşekkür Edidi.