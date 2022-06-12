Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi , Sivrihisar-1 Caddesi'ndeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel müşterileri tahliye edilirken, büyüyen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında otelin bulunduğu kat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sivrihisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otel alev alev yandı - Son Dakika

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