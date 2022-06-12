Otel alev alev yandı - Son Dakika
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Otel alev alev yandı

12.06.2022 15:55
Otel alev alev yandı

ESKİŞEHİR'de otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'de otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Sivrihisar-1 Caddesi'ndeki tek katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel müşterileri tahliye edilirken, büyüyen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında otelin bulunduğu kat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
YORUMLAR
500
Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı Alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi Alevlere teslim olan otel kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

Sivrihisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otel alev alev yandı - Son Dakika

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